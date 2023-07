LECCO – Botti di fine mercato esclusi, la Picco Lecco edizione 2023/2024 del prossimo campionato di Serie A2 è già bella e pronta per essere disegnata sul parquet con la solita maestria da coach Gianfranco Milano.

Una squadra stravolta più del solito considerando che del vecchio roster sono rimaste solamente la centrale Piacentini e la palleggiatrice Rebecca Rimoldi. Via dunque le varie Bonvicini, Bassi, Zingaro, Tresoldi, Bracchi, Citterio, Rocca eccetera ma via anche la bandiera Arianna Lancini, nata nelle giovanili e presente in prima squadra da ben due lustri. Un distacco importante a cui Milano ha cercato di opporsi ma nulla ha potuto comunque di fronte alle incalzanti richieste della schiacciatrice biancorossa: “Tutti noi avremmo preferito che restasse anche per la grossa mano che ci aveva dato lo scorso anno. Tuttavia lei ha detto che era curiosa di affrontare un avventura lontano da Lecco, e quindi al Costa Volpino sempre in A2 magari anche per cercare nuovi stimoli. Tornare? Nella vita ci sono le porte girevoli, non si può mai dire e noi non disperiamo”.

Tante le partenze e di conseguenza molti gli arrivi in casa Lecco, da Helena Sassolini a Ginevra Bazzani, a Aneta Zojzi, Alessia Conti, Gaia Baldamenti, Matilde Frigerio, Candela Salinan, Anna Caneva, Alice Barbagallo e il ritorno da Mandello di Rachele Mainetti. Milano, la attende un grande lavoro in questo senso:

“È vero, bisogna ripartire da capo per una serie di circostanze, molte se ne sono volute andare e altre non rientravano nei nostri piani ma ho fiducia. Sono arrivate ragazze giovani, dai 20 ai 23 anni, ma anche esperte vedi la classe ’92 Caneva e la ’97 Barbagallo. Il lavoro non manca ma siamo pronti”.

Ai nastri di partenza con quali reali obiettivi?

“Di base restare in categoria, magari conseguendo i playoff tanto per non soffrire nella pool salvezza”.

Recentemente avete partecipato anche ai tornei di beach…

“Sì, anche se in molte non se la sono sentita di giocare in spiaggia, di sicuro un modo importante per divulgare il nome della Picco in giro per l’Italia”.

A proposito, sempre alla caccia del main sponsor?

“Normale sia così anche se dobbiamo comunque ringraziare quelli che hanno e continuano a sostenerci”.

Ancora una volta, Valentina Colombo atleta cresciuta nelle vostre giovanili ha ritenuto di non sposare la vostra causa. A nulla è servito un lungo corteggiamento. Deluso?

“Sinceramente dispiace, ma ha preferito accasarsi al Casalmaggiore in A1. Detto che a lei auguro il meglio, da noi avrebbe avuto sicuramente più spazio per mettersi in mostra, ma rispetto la sua decisione”.

E il rientro della figliol prodiga Rachele Mainetti come lo vede?

“Lei a Mandello ha potuto giocare da protagonista in B2, adesso ha una chance per maturare esperienza in A e ha accettato con grande entusiasmo mettendosi a completa disposizione della società, un gradito ritorno”.

Anche se non avete ancora scelto il nuovo capitano dopo la partenza di Zingaro sbaglio se indico in Rimoldi la ragazza con le credenziali migliori per ricoprire l’investitura?

“Ha colpito nel segno; Rebecca sicuramente è tra le papabili ai gradi però non sarebbe giusto decidere a bocce ferme. Le indicazioni nascono nello spogliatoi e durante la fase di preparazione oltre che nelle prime amichevoli, a tempo debito vi faremo sapere. A proposito dopo le vacanze ci ritroveremo tutti in palestra il 21 agosto”.

Due notizie di volley mercato in chiusura: la lecchese Giulia Bartesaghi dopo diverse stagioni trascorse tra A1 e A2 ha nuovamente cambiato casacca trasferendosi dall’Offanengo al Modena in serie B1, con lei anche l’ex Picco Rocca. L’opposta Giorgia Sironi (ex Picco) si è accasata all’Offanengo in A2, mentre un’altra ex Lecco, Tresoldi, si è trasferita al Bologna in B1.

Alessandro Montanelli