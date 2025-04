UNA POESIA PER LECCO. SE I LETTORI MOSTRANO AMORE VERSO LA CITTÀ

LECCO – Apriamo l’email della redazione in una noiosa giornata di pioggia, una di quelle che – ahinoi – caratterizzano spesso primavera e autunno a Lecco e dintorni.

Ma il martedì “si rischiara” improvvisamente quando tra tanta spazzatura, comunicati stampa e improbabili promozioni via posta elettronica ecco apparire questa piccola “perla” propostaci da un lettore brianzolo.

Un raggio di sole tra nuvole e pioggerella.

Grazie, Marcello.

Oh Lecco, gemma tra lago e monti,

un canto sorge dal cuore e ti racconti.

Tra le acque placide del tuo Lario amato,

e il Resegone che veglia, eterno e incantato.

Ponte vecchio, custode di storie lontane,

sulle tue pietre il tempo mai si affranca.

Le arcate che uniscono rive e destini,

sono poesia che sfida i confini.

San Nicolò, basilica che svetta,

come un faro che guida la mia diletta.

Le tue campane raccontano preghiere,

e il cielo sopra te si riempie di chimere.

Villa Manzoni, dimora di versi immortali,

eco di “Promessi Sposi” tra i tuoi viali.

Lecco, musa di scrittori e poeti,

sei l’anima viva che mai si quieti.

Passeggiate lungo il tuo lago sereno,

dove il vento accarezza ogni pensiero terreno.

Rivabella e le spiagge, rifugio d’amore,

tra onde e silenzi che placano il cuore.

Oh città di ferro e seta antica,

il tuo passato risuona come musica amica.

Industria e natura si intrecciano in danza,

un futuro sostenibile è la tua speranza.

Lecco, dolce abbraccio tra terra e acqua pura,

sei poesia vivente che mai si consuma.

Ti amo come si ama un sogno eterno,

nel tuo paesaggio trovo un rifugio materno.

Marcello