UNA RACCOLTA FONDI PER LA FAMIGLIA DI THOMAS, PERITO IN ELICOTTERO

GALBIATE/VALMADRERA – Gli amici dello Spot, lo skatepark di Galbiate gestito dall’associazione Vibes, hanno avviato una raccolta fondi in memoria di Thomas Ledesma, 29enne di Valmadrera scomparso in un incidente in elicottero in Valmalenco. Il denaro servirà a sostenere la famiglia nelle spese. Dopo una breve cerimonia privata, la salma del giovane è stata cremata.

Gli skater lo ricordano come una presenza luminosa, sempre pronta ad aiutare, a condividere e a sostenere chiunque avesse bisogno. Thom, come lo chiamavano gli amici, era considerato un punto di riferimento: concreto, empatico e capace di portare serenità con le parole e con i fatti. La raccolta nasce proprio dal desiderio di onorare il suo modo di vivere, generoso e sincero.

L’obiettivo fissato è di 9.000 euro, da destinare interamente ai familiari.

RedCro