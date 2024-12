UNA SFIDA DI LETTURA PER RILANCIARE LE BIBLIOTECHE LECCHESI

LECCO – Nella mattinata di giovedì 19 dicembre è stato presentato “Relazioni”, il nuovo progetto di comunicazione per la valorizzazione della rete delle biblioteche lecchesi.

Tra i principali progetti c’è quello di “Books“, una sfida di lettura: saranno premiati coloro che leggeranno lungo un intero anno il maggior numero di libri scegliendone i temi dal catalogo delle missioni, 30 categorie singolari che spaziano tra generi ed esperienze.

A svelare l’iniziativa è stata Simona Piazza, presidente del Sistema bibliotecario del territorio lecchese: “Un importante progetto che si avvale del contributo di Acinque, che ringrazio sentitamente a nome del Sistema bibliotecario del territorio lecchese.

Con questa iniziativa sosteniamo importanti mission del Sistema, come quelle della promozione, della valorizzazione e della diffusione della conoscenza delle biblioteche e della sensibilizzazione verso il tema della lettura.

Le azioni attivate riguardano il sito web e i social media, la formazione dei dipendenti e l’attivazione di ulteriori gruppi di lettura, l’organizzazione di attività sul territorio e l’acquisto e la distribuzione di gadget e materiale promozionale.

Il progetto è stato elaborato dal comitato dei bibliotecari del Sistema ed avrà una ricaduta sull’intero territorio provinciale. Qui risiede infatti la forza del Sistema bibliotecario: la cooperazione e l’integrazione delle diverse biblioteche permette infatti di creare valore aggiunto grazie al lavoro di rete”.

“In una società di fake news e social – spiega Marco Canzi, vicepresidente di Acinque, partner dell’iniziativa, con i giovani che si staccano dai libri, il leggere e lo scrivere vanno riscoperti, così come vanno valorizzare le biblioteche, “risorse” per conoscere, conoscersi e riscoprirsi.

È da queste considerazioni che è nato il progetto “Relazioni”, perché il rapporto che si costruisce con un libro è una relazione, profonda, che supera il tempo e lo spazio. Un progetto che non è di un singolo comune, ma di un intero sistema provinciale, e dunque assume ancora più valore perché mette in relazione sapere con sapere, allargando l’orizzonte di questa comunità.

Acinque è lieta di accompagnare il Sistema biliotecario lecchese in questa sfida pluriennale, che punta a valorizzare il patrimonio di conoscenza che ogni biblioteca ha, con l’obiettivo di risvegliare l’interesse delle generazioni – soprattutto di quelle più giovani – verso queste “case della cultura e del sapere”, facendone luogo di relazioni, di incontro, di condivisione”.