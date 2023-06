BELLANO – Aggiornamenti da Sara Rusconi e Simone Losa, i genitori di Achille, bimbo colpito dalla grave malattia genetica di Norrie che gli impedisce di vedere e che per curarlo è stata aperta una raccolta fondi.

Sono passati alcuni mesi dalle operazioni, tempo che ci ha dato la possibilità di monitorare ogni progresso di Achille. Come avevamo già scritto, gli interventi sono stati eseguiti con successo e hanno ridotto i rischi di ulteriori complicazioni oculari. Achille, ad oggi, sembra avere una minima percezione della luce in una parte dell’occhio destro: questo è un ottimo risultato perché permetterà all’occhio di crescere meglio, oltre a lasciarci la speranza che in futuro si possano raggiungere risultati ancora migliori. Achille sta crescendo bene, è un bambino felice e gioioso, per noi sono le cose più importanti.