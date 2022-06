BARZIO – Sabato 18 giugno prende il via l’edizione numero 50 della Rassegna Organistica Valsassinese, un momento storico reso ancora più prezioso dalla presenza di Nathan Laube, organista celebrato in tutto il mondo. Non mancheranno le novità per collaborazioni, location e iniziative parallele. Ad anticipare il tutto una Tavola rotonda sabato 11 giugno.

Giunta al mezzo secolo, la kermesse che unica contempla nel suo cartellone l’intero territorio della Valsassina e della Valvarrone, quest’anno offrirà al suo pubblico ben 25 concerti distribuiti tra 14 comuni coinvolgendo musicisti di fama e giovani talenti. L’edizione del 50esimo ha imposto all’organizzazione uno sforzo notevole il cui risultato balza agli occhi già sfogliando la ricca programmazione. Il taglio del nastro…