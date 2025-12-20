UNA VISITA “NATALIZIA” ALLA ASD JR FUTSAL DI OGGIONO: EMOZIONI PER I BAMBINI

OGGIONO – Una serata speciale ha portato gioia e sorrisi ai piccoli atleti della ASD JR Futsal, la società sportiva dilettantistica con sede a Oggiono, attiva nella promozione del futsal (calcio a 5) e affiliata alla FIGC. L’evento, che ha visto una graditissima visita nella palestra del club, ha trasformato un normale allenamento in un’occasione di festa e condivisione.

I bambini hanno avuto l’opportunità di vivere momenti di gioco libero, esercizi di riscaldamento e brevi sessioni tecniche, sempre guidati dagli allenatori e dai volontari della società. L’obiettivo non era solo migliorare le abilità sportive, ma anche trasmettere valori fondamentali come rispetto, disciplina e fair play, elementi che rendono il futsal uno strumento educativo potente per le nuove generazioni.

La visita di Babbo Natale ha permesso ai giovani atleti di sentirsi protagonisti, rafforzando il senso di appartenenza alla squadra e alla comunità sportiva di Oggiono. Momenti come questi, infatti, non solo divertono, ma aiutano i bambini a crescere come persone, imparando l’importanza del gioco di squadra e della collaborazione.

La ASD JR Futsal continua così il suo impegno nella formazione dei giovani, con iniziative che combinano sport, educazione e divertimento. La società conferma la propria missione: non solo ottenere risultati sul campo, ma costruire esperienze formative e memorabili per tutti i suoi tesserati e le loro famiglie.

Un ringraziamento speciale va a tutti gli organizzatori, allenatori e volontari che hanno reso possibile questa serata indimenticabile, dimostrando quanto una comunità sportiva unita possa fare la differenza nella vita dei più piccoli.