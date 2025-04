UNA VITTORIA, UN PAREGGIO E UNA SCONFITTA PER L’AGONISTICA ROVINATA

LECCO – Grande prova di carattere degli Allievi 2008 della Rovinata di mister De Lucia e mister Pagano che espugnano il difficile campo di San Zeno. Partita tatticamente perfetta, che nel primo tempo ha visto la Rovinata difendersi in maniera ordinata, giocando sulle ripartenze e andando vicino al gol in più occasioni, sventate dal portiere di casa. Il primo tempo finisce 0-0. Nel secondo tempo la squadra biancorossa realizza al 10′ con una azione ben manovrata, che Fortunati conclude in rete. La Rovinata riesce a portarsi sul 3-0 dopo soli 15′. Il San Zeno si disunisce e nei successivi 20′ subisce cinque espulsioni per protesta (1 giocatore e 4 dirigenti). La partita finisce 0-3 e porta la Rovinata a sole tre lunghezze dal terzo posto.

Gli Allievi 2009 hanno giocato in trasferta sul campo del Missaglia-Maresso.

Nella prima parte della partita ha sicuramente dominato la squadra di casa, passata in vantaggio con una punizione nell’angolo della porta difesa da Pedercini e creando anche altre occasioni per raddoppiare.

Nel secondo tempo i biancorossi raddrizzano la partita con una rete di Cattaneo.

Nei minuti finali più intraprendenti gli ospiti, che proprio negli ultimi secondi hanno sfiorato la rete della vittoria con Bianchi, a cui si è opposto con una doppia prodezza il portiere della squadra di casa.

Ultima giornata di campionato per i Giovanissimi 2010, che rifilano un rotondo 5-1 al Sala Galbiate. La partita parte subito con il piede giusto grazie al gol di Samuele Gattoni. A seguire, Giovanni Gattinoni realizza una tripletta, confermandosi uno dei protagonisti della stagione. In mezzo, il gol di Flavio Del Grosso che completa la cinquina a coronamento di una gara ben giocata in ogni reparto. Al termine dell’incontro, mister Faraone ha espresso grande soddisfazione per la prova dei suoi ragazzi e per l’intera stagione, chiusa con un meritato terzo posto in classifica: “Chiudere con una vittoria e una prestazione così solida è motivo d’orgoglio. I ragazzi hanno lavorato con impegno, spirito di squadra e grinta per tutto l’anno”.

Ultima giornata di campionato anche per i Giovanissimi 2011 della Rovinata, che avrebbero preferito un risultato diverso per l’ultima partita. In casa con il Colicoderviese perdono per 3-0, chiudendo il campionato al settimo posto in classifica.