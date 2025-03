UNA VITTORIA, UN PAREGGO E UNA SCONFITTA PER L’AGONISTICA DELLA ROVINATA

LECCO – Gli Allievi 2008 della Rovinata hanno ospitato l’Aurora San Francesco per il derby lecchese. Guardando la classifica poteva sembrare un impegno facile, ma si sa che i derby sono sempre insidiosi. I biancorossi entrano subito in partita lasciando poco spazio agli avversari, ma nel primo tempo sprecano tanto segnando un solo gol. Nella ripresa i biancorossi scendono in campo un po’ più cinici e segnano 4 reti, fissando il risultato sul 5-0 con le firme di El Harifi, Fortunati, Fumagalli e Lo Curto.

Settimana intensa per gli Allievi 2008 Under 16 della Rovinata: due partite e 6 punti in palio, ma ne raccolgono solo uno. Nel recupero infrasettimanale a Robbiate con il San Giorgio di Molteno primo in classifica, il terreno pesante ha sicuramente penalizzato la formazione di Germanedo che fa degli scambi rapidi il suo punto di forza. Infatti il San Giorgio vince 3-0. Nella partita casalinga il risultato è 2-2 con il Valmadrera che va sicuramente stretto alla Rovinata. Dopo aver raddrizzato la partita che si era messa in salita con due belle reti di Alacchi e Cattaneo, una ingenuità difensiva all’ultimo minuto supplementare ha consentito il pareggio alla squadra ospite. Da segnalare l’ottima prestazione del centrale Azhari, insuperabile per tutta la partita.

I Giovanissimi 2010 non riescono ad andare oltre il pareggio a Vercurago contro l’Academy Valle San Martino. Finisce 1-1 con tutte e due le reti nel primo tempo. I biancorossi vanno sotto a causa di una indecisione nei primi 5′. Il pareggio arriva con un gol a giro sotto l’incrocio di Flavio Del Grosso. Nel secondo tempo, la partita è a senso unico: gli ospiti sono padroni del campo ma non riescono a vincere. Mister Faraone si rammarica: “È un vero peccato, perché i ragazzi hanno dato tutto e mi hanno reso orgoglioso”.

Purtroppo non si ferma la serie di risultati negativi per i Giovanissimi 2011 della Rovinata, che hanno perso fuori casa contro il Morbegno. Non è bastato il gol di Marello nel secondo tempo a dare la giusta spinta alla squadra, finisce 3-1 per i padroni di casa.