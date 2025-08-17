UN’ALTRA CENTENARIA CALOLZIESE: MARINA BONAITI FESTEGGIA IL SECOLO

CALOLZIOCORTE – L’assessora ai Servizi Sociali del Comune di Calolzio Tina Balossi si è recata a trovare nella sua casa al Pascolo Marina Bonaiti, “la bella ragazza mora del secolo scorso dal sorriso allegro e gioviale a cui piaceva andare in bicicletta, oggi ha raggiunto il traguardo dei cento anni”.

Classe 1925, Marina vive con il figlio Luciano, aiutata anche dalla numerosa tribù di figli e nipoti che a turno le fanno compagnia e le dedicano cure. “Lei ad ognuno rivolge uno sguardo di affettuosa complicità che va oltre le parole”.

Nonna Marina è nata a Monte Marenzo il 14 Agosto del 1925, ultima di dieci figli. Racconta l’assessora: “Nella sua casa non c’era tempo per le coccole, la mamma lavorava sodo per “tirar su” tanti figli e il papà era sempre in giro come ambulante di generi alimentari. Pochi sono i ricordi che conserva dei genitori perché entrambi sono morti ancora giovani. Ricorda invece ancora con piacere la sua casa d’infanzia : “Era bella – dice – anche se semplice, noi bambini avevamo pochi giochi fatti a mano come la mia bambola di pezza, eppure siamo cresciuti contenti e mi sento di dire che non ci è mancato niente”.

Poi è arrivato il tempo della scuola. ”Mi piaceva molto stare con i compagni ad imparare. Peccato che i miei studi siano finiti con la terza elementare”. Il tempo della giovinezza le regala l’amicizia di tre ragazze: Adele Papini (che ha appena compiuto 101 anni), Anna Maria Filippini detta “Mima” e Maria Martini con le quali instaurerà un forte legame che le terrà unite nei momenti gioiosi e tristi della vita. Sposatasi nel 1956 a 31 anni, dopo il matrimonio con Angelo Milani si trasferisce al Pascolo vicino al suocero Vincenzo Milani che è stato sindaco di Calolziocorte da marzo a novembre del 1946.

Da subito si dimostra una buona cuoca ed una esperta sarta, doti che le saranno utili per “costruire” la sua famiglia composta da cinque figli: Daniele, Giuseppe, Luciano, Anna e Luisella che ha giocato in Serie A e nella nazionale di pallavolo.

Col tempo la famiglia si è allargata contando oggi 15 nipoti e 17 pronipoti e a ciascuno di loro, ieri come oggi, raccomanda di “fare i bravi”, di rispettare e amare i genitori. E a loro giovani di oggi in un mondo un po’ disorientato raccomanda anche di aver pazienza e di “venirsi incontro nella vita quotidiana”.

“Ancora oggi – dichiara Tina Balossi – nonna Marina è un pilastro di saggezza e di affetto capace di trasmettere valori che l’esperienza e l’incrollabile fede le hanno fatto scoprire. La vita non l’ha mai trovata impreparata e nei momenti duri e difficili si è sempre schierata dalla parte giusta. A lei e alla famiglia Mazza (imparentata con la sua) infatti nel 1998 è stato assegnato dall’amministrazione comunale il “medaglione di S. Martino” perché durante l’ultima guerra sono state protagoniste di un atto di estrema solidarietà e umanità nell’accogliere come una figlia, proteggendola dalla persecuzione nazista, la dodicenne ebrea Gabriella Bardavid mettendo a repentaglio la loro vita . Per questo gesto hanno ricevuto la più alta onorificenza dello Stato d’Israele: ”Giusti tra le Nazioni”.

“Oggi, giorno del suo compleanno, la grande casa è addobbata con fiori, palloncini colorati e si respira l’allegria dei giorni di festa. Sono veramente in tanti attorno a nonna Marina, lei è felice e canta con loro la canzoncina degli auguri con un’espressione di meravigliosa incredulità… Numerosi i regali e i biglietti di auguri che nonna Marina ha ricevuto fra questi il più caro quello dei figli, anche loro vogliono ringraziare questa splendida mamma: “Il sentimento di riconoscenza e la serenità d’animo non sono solo le tue qualità, ma un dono per tutti noi”.

Conclude Balossi: “A nonna Marina, donna gentile e dal dolce sorriso desidero esprimere, anche a nome dell’amministrazione comunale e dei cittadini calolziesi, il nostro affetto e la nostra profonda riconoscenza, siamo tutti orgogliosi di averla nella nostra comunità”.