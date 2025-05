UN’ANNATA INDIMENTICABILE PER LA LECCO ALTA IN PRIMA CATEGORIA

LECCO – “Un’annata storica anche se negativa, ci riproveremo!” È il commento della dirigenza del GSO Lecco Alta per la stagione 2024/25 che ha rappresentato un momento storico per la società lecchese. Il debutto in Prima categoria ha segnato un traguardo significativo per la società che per la prima volta ha affrontato questo campionato.

La squadra, guidata da mister Luca Valsecchi, ha concluso la stagione all’ultimo posto venendo così condannata alla retrocessione, dopo solo un anno, in seconda categoria, totalizzando 13 punti frutto di 3 vittorie e 4 pareggi. Le vittorie sono state con la Talamonese, San Giorgio Molteno e Bulciago.

Nonostante l’annata negativa, il gruppo ha mostrato determinazione e spirito di squadra, ricevendo complimenti per il gioco espresso, soprattutto nella prima parte del campionato anche se alcuni errori individuali e di squadra hanno influito sui risultati. Sicuramente è mancata un po’ di esperienza e di abitudine a giocare in categorie superiori.

Ora è il momento di rimboccarsi le maniche e la società si sta già muovendo in queste settimane per programmare la prossima stagione sportiva con l’obbiettivo di fare un campionato di livello.

G. P.