UNCEM FA CHIAREZZA: NEL 2025 AZZERATI I FONDI PER I PICCOLI COMUNI

LECCO – Contrariamente a quanto annunciato in un primo momento da Uncem, l’Unione nazionale comuni comunità enti montani, i contributi statali per i Comuni con meno di mille abitanti sono azzerati dal 2025. Nel 2024 erano stati di 59mila euro.

Il comma 798 della legge di bilancio 2025 prevede il definanziamento, a decorrere dall’anno 2025, della linea di finanziamento per piccole opere per i comuni sotto i mille abitanti prevista dall’articolo 30, comma 14-bis, del decreto-legge n. 34 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 58 del 2019.

Uncem in un primo momento aveva comunicato che il contributo ai Comuni italiani con meno di mille abitanti sarebbe stato di 58mila euro per il 2025, in linea con quello del 2024 (59mila), con le risorse per i Comuni con meno di mille abitanti valide almeno fino al 2027.