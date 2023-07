LECCO – Marco Bussone, presidente Uncem (Unione nazionale comuni comunità enti montani), giudica inadeguato il bando per i piccoli Comuni. “Disattesa nel PNRR, totalmente inapplicata nel suo complesso, mistificata nel bando pubblicato oggi dal Dipartimento della Presidenza del Consiglio, Casa Italia. La legge sui piccoli Comuni, la 158/2017, tra i migliori provvedimenti del genere in Europa, soffre ancora per una grave miopia istituzionale“, le sue parole.

> CONTINUA A LEGGERE su VALSASSINANEWS