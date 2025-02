UNCEM IN ASSEMBLEA: NUOVE POLITICHE PER LE AREE MONTANTE

MILANO – Sindaci, presidenti di enti montani e delegati provenienti da diverse regioni italiane si sono riuniti a Milano a Palazzo Lombardia per l’Assemblea nazionale Uncem, seconda tappa del percorso assembleare che l’Unione nazionale dei Comuni e delle Comunità Montane ha suddiviso in tre date, allo scopo di meglio approfondire le tematiche della montagna italiana tra nord, centro e sud.

A portare i saluti della Regione Lombardia è stato il governatore Attilio Fontana, il quale ha rimarcato l’attenzione dell’ente. “Il nostro interesse nei confronti delle aree montane e dei piccoli Comuni si rinnova ogni giorno nell’ascolto delle istanze di questi territori e nella ricerca di soluzioni ottimali. Provvedimenti non fine a sé stessi ma quale sostegno allo sviluppo in una fase di grande cambiamento che queste aree, più di altre, sono chiamate a gestire. Proprio oggi – ha proseguito il presidente Fontana – abbiamo deliberato un contributo di 11 milioni di euro alle 23 Comunità montane della Lombardia, enti che riteniamo strategici per la promozione di politiche mirate a tutela della montagna”.

Dall’ambito regionale si è quindi passati a quello nazionale con il messaggio inviato all’assemblea dal ministro per gli Affari regionali e le Autonomie Roberto Calderoli. “La montagna – le sue parole – è tornata ad occupare quello spazio che merita nel dialogo e nella discussione della politica nazionale, e questo anche grazie al contributo di Uncem. Dopo…