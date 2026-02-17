UN’ESTATE AZZURRA PER I FRATELLI NIANG: NAZIONALE MAGGIORE E UNDER18

MANDELLO DEL LARIO – La storia dei fratelli Niang, talenti mandellesi del basket, assume colori azzurri. Saliou, stella 21enne della Virtus Bologna, è stato riconfermato dal ct Luca Banchi nella long list di 24 giocatori per le qualificazioni Mondiali 2027 contro la Gran Bretagna (27 febbraio a Newcastle e 2 marzo a Livorno).
La sorpresa invece è Cheickh, 17enne dell’Aquila Trento: aggregato per i primi due giorni del raduno a Livorno (23-24 febbraio), nonostante gli impegni Eurolega di Saliou.
