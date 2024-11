UNI3, A VALMADRERA GIOVANNA ROTONDO PRESENTA L’ARTISTA ORLANDO SORA

VALMADRERA – L’amministrazione comunale di Valmadrera propone il quarto incontro dell’edizione 2024-2025 di “UNI3” Università della Terza Età. L’incontro si terrà mercoledì 4 dicembre alle 15, presso la sala Auditorium del Centro Culturale Fatebenefratelli di Valmadrera, e vedrà Giovanna Rotondo presentare la figura e l’arte di Orlando Sora, pittore marchigiano del secolo scorso che ha vissuto gran parte della sua vita a Lecco.

Giovanna Rotondo ha compiuto studi linguistici e partecipato a numerosi corsi sulla linguistica e sulla didattica; ha insegnato all’Istituto Professionale “Luigi Clerici” di Lecco e lavorato come traduttrice presso la Berlitz School of Languages. Tra le sue numerose pubblicazioni, nel 2015 è stato stampato il libro “Omaggio a Orlando Sora“; è curatrice dell’edizione 2018, arricchita con dipinti di Sora, di “Essere“, opera dello scrittore Fabio Tombari, amico fin dalla primissima infanzia del pittore.

Orlando Sora, nato nel 1903 a Fano, è stato un artista italiano noto per la sua abilità nel disegno e nella pittura fin dalla sua infanzia. Nel 1931 Sora si trasferì definitivamente a Lecco, dove si concentrò sulla realizzazione di una serie di ritratti. L’opera di Sora ha trovato spazio in numerose case lecchesi, grazie alla sua abilità nell’interpretare ed esprimere concetti complessi. Dal 1951 l’artista si dedicò all’affresco e il primo esempio di tale tecnica fu realizzato per la chiesa del Caleotto. Sora rappresenta uno dei tanti artisti del periodo che ha saputo unire la virtuosità dell’arte provinciale alle tendenze della grande diffusione della pittura figurativa degli anni ’30 del Novecento.

Il successivo appuntamento con UNI3 Valmadrera, “Il Natale. Una ricetta speciale” si terrà mercoledì 18 dicembre con lo chef Andrea Locatelli.