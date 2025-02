UNI3 VALMADRERA, NICOLA SANSONE NARRA LA STORIA DEL FLAUTO DOLCE

VALMADRERA – Mercoledì 12 febbraio, presso la Sala Auditorium del Centro Culturale Fatebenefratelli, si è tenuto l’ottavo incontro stagionale della rassegna 2024/25 di UNI3 – Università della Terza Età di Valmadrera. Per la prima volta è stato ospite della rassegna Nicola Sansone, che ha presentato l’incontro dal titolo “Il flauto dolce attraverso i secoli” ed è stato introdotto dall’assessore ai Servizi Sociali Rita Bosisio.

Diplomato in flauto dolce presso il Conservatorio di Vicenza e in DAMS presso l’Università di Bologna, il prof. Sansone è stato docente presso i Conservatori di Trieste e Pescara; attualmente insegna presso la Scuola Civica di Musica “G. Zelioli” e al Liceo Scientifico G. B. Grassi di Lecco. È inoltre concertista solista e membro fondatore dell’Associazione ERTA – Italia (European Recorder Teachers’ Associations). Compone anche musica da camera e didattica per il flauto dolce e ha pubblicato 12 studi per flauto dolce contralto, oltre all’antologia “Canzoni e danze europee dei secoli XVI-XVIII”.

Di fronte ad una sala gremita per l’occasione, Sansone ha ripercorso l’evoluzione e le fortune del flauto dolce nel corso della storia, attraversando i secoli e i luoghi in cui tale arte è fiorita: a partire dai reperti archeologici di oltre 5.000 anni fa realizzati con ossa animali, questo affascinante strumento ha poi conosciuto il suo apice tra XVII e XIX secolo, assumendo forme differenti e diffondendosi prevalentemente in Inghilterra, Germania, Olanda, Belgio e Francia. Il Prof. Sansone, nel corso della trattazione, ha poi dato saggio della propria bravura allietando i presenti con diverse esibizioni musicali, utilizzando altrettante tipologie di flauto dolce, ognuna con il proprio timbro e le proprie peculiarità. Si è infine intrattenuto al termine dell’incontro per soddisfare le curiosità del pubblico, che ha voluto rivolgere all’ospite numerose domande a tema.

L’assessore Bosisio ha poi invitato tutti al prossimo appuntamento del 19 febbraio con ospite Carlo Cantoni, dal titolo “Civate. Un monastero da scoprire“; l’incontro sarà propedeutico alla visita guidata organizzata per il 26 febbraio, durante la quale Cantoni presenterà ai partecipanti le bellezze del Monastero di San Calocero e della Casa del Cieco di Civate. Info e prenotazioni presso la Biblioteca Comunale di Valmadrera.