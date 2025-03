UNIONE DEI COMUNI, OPPOSIZIONE CRITICA: “NEL PERCORSO È MANCATA CALOLZIO”

C’è davvero da sobbalzare sulla sedia nel leggere le recenti esternazioni del capogruppo della minoranza di Cambia Calolzio Diego Colosimo e ancor più del sindaco Marco Ghezzi sul tema dell’Unione dei Comuni.

Una reazione dettata dallo stupore; talvolta, difficilmente, il tempo consente di rimediare agli errori oppure, più semplicemente, anche lo stolto rinsavisce. Chi può dire quale tra le due?

I due esponenti non ricordano forse – la memoria fa cilecca, ahi loro! – come a sei mesi circa dall’insediamento del Ghezzi I – più precisamente durante il consiglio comunale del 20 dicembre 2018 – abbiano revocato la delibera del novembre 2017 dell’amministrazione Valsecchi.

Tale provvedimento tracciava le linee di indirizzo per la costituzione di quella che oggi è l’impresa sociale Girasole e, con esso, il Comune di Calolziocorte avrebbe traguardato verso una gestione associata dei servizi sociali.

Ebbene, in quel frangente, la maggioranza con anche il voto favorevole di Cambia Calolzio affossò il provvedimento. Curioso il fatto che tra i comuni aderenti alla gestione associata dei servizi in capo all’impresa sociale Girasole sin dall’atto costitutivo ci siano stati (in rigoroso ordine alfabetico) Carenno, Erve, Monte Marenzo, Vercurago.

Manca qualcuno? Ops! Calolziocorte forse?

Proprio Calolziocorte che, oggi, si apre ad una Unione con i succitati Comuni con “l’obiettivo di togliere le forme di personalismo individuale e cercare una logica di condivisione dei servizi” afferma Cambia Calolzio; dal canto suo, il sindaco Ghezzi, a distanza di anni, dice “ho più esperienza e, guardando un po’ più in là del mio naso, penso che questa soluzione possa dare grossi vantaggi, pur riconoscendo che i Comuni più piccoli possano avere qualche ritrosia”.

Condivisibile l’osservazione di uno tra i borgomastri dei Comuni limitrofi che, seppur possibilista, ha sottolineato come: “ In questo percorso è Calolziocorte ad essere mancato. Noi siamo già in rete con altri comuni su altre cose”.

Con buona pace dei Pinocchio, il tempo ha forse reso giustizia a coloro che anziché guardare oltre al naso avevano avuto la capacità di guardare oltre l’orizzonte.

Luca Giovanni Valsecchi per Calolziocorte Bene Comune – già assessore ai Servizi Sociali del Comune di Calolziocorte