UNIONE DEI COMUNI VALLE SAN MARTINO, LA PROPOSTA DI CAMBIA CALOLZIO

CALOLZIOCORTE – Sarà presentato dal capogruppo di Cambia Calolzio Diego Colosimo, nel prossimo consiglio comunale, l’atto di indirizzo per la proposta di costituzione dell’Unione dei Comuni della Valle San Martino.

Caldeggiata già in passato dall’esponente dell’opposizione e accolta con una certa apertura dal sindaco Marco Ghezzi, la proposta, come spiegato da Colosimo nell’atto da sottoporre al consiglio, “rappresenta un’opportunità per promuovere lo sviluppo locale, migliorare la gestione delle risorse e rafforzare la cooperazione istituzionale tra gli enti aderenti. L’obiettivo delle Unioni dei Comuni è ottimizzare l’impiego delle risorse, garantendo servizi di qualità ai cittadini e promuovendo una maggiore efficienza amministrativa; la sua costituzione potrebbe favorire economie di scala, con risparmi di spesa, in particolare in materia di personale, attraverso specifiche misure di razionalizzazione organizzativa e programmazione dei fabbisogni.

L’Unione comporta inoltre il trasferimento di alcune funzioni dai singoli Comuni all’ente sovracomunale, che acquisisce così autonomia gestionale e decisionale in determinati ambiti, e l’attuazione di politiche condivise tra più Comuni può migliorare l’efficacia e la trasparenza amministrativa, oltre a favorire processi di semplificazione e innovazione nella gestione dei servizi pubblici”.

“Ritengo opportuna – prosegue Colosimo nell’atto – l’apertura di un confronto con le amministrazioni comunali dei Comuni limitrofi per valutare congiuntamente l’interesse e la fattibilità della costituzione di un’Unione dei Comuni, in un’ottica di collaborazione e valorizzazione delle specificità territoriali.

L’esperienza di altre Unioni di Comuni dimostra che questa forma di collaborazione può migliorare la capacità di accesso ai finanziamenti regionali, statali ed europei, incentivando progetti di sviluppo territoriale e innovazione amministrativa; la gestione associata di servizi pubblici essenziali può garantire una maggiore qualità e omogeneità nell’erogazione delle prestazioni ai cittadini e un’Unione potrebbe consentire ai Comuni della Valle San Martino di affrontare meglio le sfide derivanti dalle normative sempre più complesse e dai vincoli di bilancio, potenziando la capacità amministrativa e la resilienza istituzionale”.

Al consiglio comunale quindi la duplice richiesta di esprimere la volontà di avviare un confronto con le amministrazioni comunali della Valle San Martino per valutare la proposta di costituzione dell’Unione dei Comuni e di organizzare una seduta assembleare aperta ai sindaci della Valle San Martino e ai loro delegati, al fine di approfondire il tema e raccogliere eventuali adesioni e contributi.