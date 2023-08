CHENGDU (CHN) – 12″98 è il grandissimo tempo che l’atleta della Lecco Colombo Costruzioni Veronica Besana riesce a raggiungere alle Universiadi 2023 ospitate in Cina.

Guadagnandosi un dignitoso quarto posto ai giochi mondiali universitari, l’ostacolista classe 2002 dei 100 metri non delude le aspettative – ma sfortunatamente non raggiunge il podio per meno di due decimi di secondo.

Si posizionano prima dell’azzurra la slovacca Viktoria Forster con 12″72, la cinese Wu Yanni con 12″76 e l’indiana Jyothi Yarraji con 12″78.

S. G.