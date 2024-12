UOEI LECCO: A GENNAIO TRE SERATE SULLA SICUREZZA IN MONTAGNA

LECCO – La fine del 2024 si avvicina ma la UOEI Lecco ha già pronte le proposte per il prossimo 2025, iniziando dalla sicurezza in montagna.

A gennaio sono previste tre serate dedicate alla conoscenza della montagna in inverno e alla sicurezza quando ci si avventura su terreno innevato.

Due serate di tipo teorico si terranno presso la sede UOEI Lecco in corso Promessi Sposi mentre la terza serata, di tipo pratico, si svolgerà ai Piani Resinelli, dove i partecipanti si cimenteranno in un’esercitazione di ricerca con l’uso di Artva, Pala e Sonda: il trittico della sicurezza.

Le date da mettere in calendario sono il 14 e il 22 gennaio per le serate teoriche tenute da Stefano Ravasi, istruttore nazionale di Scialpinismo del CAI e il 29 gennaio per l’esercitazione Artva ai Piani Resinelli. Per iscriversi, è necessario essere soci e compilare il modulo a questo link.

La sede UOEI è aperta come sempre ogni martedì e venerdì sera dalle 21 per chiedere informazioni e per tesserarsi per il 2025.