UOEI LECCO: LA VACANZA 2025 CONFERMATA IN VALLE AURINA

LECCO – Per il secondo anno consecutivo, visto il successo dell’edizione 2024, la vacanza estiva proposta dalla UOEI Lecco si terrà in Valle Aurina dal 2 al 16 agosto. La struttura scelta per l’estate 2025 è l’Hotel Ahrntalerhof di San Giovanni che permetterà di ospitare fino a 80 persone.

La Valle Aurina offre tantissime possibilità per praticare sport outdoor o anche solo per rilassarsi in mezzo ad un ambiente naturale unico. I partecipanti potranno andare alla scoperta dei sentieri alpini sia a piedi che in mountain bike, delle falesie per l’arrampicata sportiva o ancora esplorare la cultura locale visitando il meraviglio castello di Tures. E dopo le fatiche della giornata, tutti puntuali a tavola per scoprire cosa prevede il menù della serata preparato dalla cuoca del gruppo.

Le iscrizioni sono aperte da circa un mese per i soci mentre dal 22 febbraio è possibile iscriversi anche per i nuovi tesserati, ma occorre affrettarsi perché restano solo pochi posti liberi. La sede UOEI Lecco è aperta tutti i martedì e venerdì sera a partire dalle 21 per chiedere informazioni e per diventare socio.