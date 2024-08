UOEI LECCO: L’ANNUALE VACANZA SOCIALE IN VALLE AURINA

LECCO – È partita alla grande, in Valle Aurina, l’annuale vacanza sociale dello UOEI (Unione Operaia Escursionisti Italiani), storico gruppo lecchese, l’appuntamento più atteso dell’anno scattato lo scorso 3 agosto.

Nella pensione Waldheim di San Giovanni, una sessantina tra adulti, giovani e bambini sono partiti alla scoperta di questo bellissimo territorio alpino che offre tantissime possibilità per praticare sport outdoor o anche solo per rilassarsi in mezzo alla natura.

Persino i più piccoli, oggi, sono partiti per delle escursioni al seguito di genitori mentre altri partecipanti sono andati alla scoperta dei sentieri per la mountain bike o delle falesie per l’arrampicata sportiva.

E dopo le fatiche della giornata, tutti puntuali a tavola per scoprire cosa prevede il menù della serata preparato dall’insostituibile cuoco Paolo.