UOEI: OLTRE CENTRO SOCI ALLA TRADIZIONALE CENA DI NATALE

LECCO – Grandissima partecipazione da parte dei soci UOEI Lecco alla cena di Natale. Nella serata di sabato 7 dicembre sono stati infatti un centinaio i soci presenti al Rifugio SEL ai Piani Resinelli.

La cena è stata preceduta da una messa in ricordo dei defunti officiata da don Walter presso la chiesetta del Sacro Cuore. Come di consueto c’è stata una ricca estrazione di premi e musica con karaoke che ha fatto ballare tutti i presenti.

Non è mancato nemmeno il discorso del presidente Marco ‘Fuoco’ Rota: “Ringrazio tutti i partecipanti e organizzatori per la bellissima serata. Numerosi i presenti alla Santa Messa in suffragio degli amici che ci hanno lasciato: la loro memoria nei momenti di condivisione è forte, il loro ricordo ravviva il nostro cuore, sentendoli sempre vicini”.

Il gruppo UOEI Lecco ha colto l’occasione anche per donare un piccolo segno di gratitudine a tre grandi uomini operosi, che nel silenzio dietro alle quinte, da anni danno un contributo fondamentale alla riuscita di tutte le attività in ogni suo aspetto: Robi Chiappa, Franco Meretto e Pierino Maccarinelli.

Le iniziative natalizie continuano con la ormai immancabile trippata del 23 dicembre presso la sede di corso Promessi Sposi 23/N a Lecco a partire dalle 19.