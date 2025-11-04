UOEI LECCO OSPITA FLAVIO MICHELON, LA MTB TRA VIAGGI E MANUTENZIONE

LECCO – La UOEI Lecco ospiterà martedi 11 novembre alle 21, presso la propria sede, una serata con il biker Flavio Michelon, che condurrà il pubblico sui ripidi sentieri alpini e in giro per il mondo in sella alla sua MTB.

Varesino di nascita, Flavio frequenta la montagna a 360 gradi scalando, sciando ma soprattutto in sella alla sua MTB, spesso l’unica compagna delle sue avventure in solitaria alla scoperta degli angoli più selvaggi e tecnicamente più impegnativi delle nostre Alpi. Grande amante dei viaggi in stile backpacking, o nel caso specifico bikepacking, ci condurrà in giro per il mondo fino ad arrivare in Kirghizistan.

Flavio è anche un esperto di meccanica e da qui l’idea di dedicare una serata, quella del 12 novembre, a una lezione su cosa fare in caso di “guasto”. A tutti è capitato di avere problemi meccanici più o meno grandi durante un’escursione o un viaggio sulle due ruote ed è in questi momenti che “sapere cosa fare” fa la differenza tra una giornata da incubo e una giornata di divertimento nonostante la sfortuna.

La prima serata è aperta a tutti coloro che vogliono osservare il mondo dalla sella di una bici e, perché no, trarne ispirazione, mentre la seconda è riservata ai soci UOEI (iscrizione obbligatoria a questo link).

La sede UOEI è aperta ogni martedì e venerdì sera dalle 21 in corso Promessi Sposi 23/N a Lecco per chiunque volesse maggiori informazioni e desiderasse unirsi al gruppo.