UOEI LECCO: TRE INCONTRI SU COME MUOVERSI IN AMBIENTE INNEVATO

LECCO – L’UOEI Lecco, dopo il successo del corso MF1 per muoversi in ferrata, organizza tre incontri teorico-pratici su come affrontare la montagna innevata in sicurezza.

Il primo incontro è martedì 9 gennaio con “Movimentazione e sicurezza in ambiente innevato“, una serata teorica con il relatore Stefano Ravasio del CAI.

Il secondo appuntamento è per mercoledì 24 gennaio con “Utilizzo di pala, sonda e artva“. Una serata teorica che si pratica in sede.

Mercoledì 31 gennaio sarà la volta di “Prova pratica in campo con pala, sonda e artva“.

Le lezioni teoriche si svolgono nella sede UOEI di Lecco in corso Promessi Sposi 23/N alle 21. Le lezioni del 24 e 31 gennaio sono riservate ai soci UOEI in regola con il tesseramento 2024. Per chi non fosse tesserato basta farlo.

In queste serate bisogna essere provvisti della propria pala, sonda e artva. Per info rivolgersi a Fuoco al numero 3711466722 oppure a Mauro al numero 3485680987. Altrimenti in sede UOEI Lecco in corso Promessi Sposi 23/N martedì e venerdì dalle 21.