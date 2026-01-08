UOEI LECCO: TRE SERATE PER LA SICUREZZA IN MONTAGNA

LECCO – La UOEI Lecco inaugura l’attività 2026 con una proposta sul tema imprescindibile della sicurezza in montagna.

Questo mese sono previste due serate e un’uscita pratica dedicate alla conoscenza della montagna in inverno e alla sicurezza su terreno innevato.

Le due serate di tipo teorico: la prima di movimentazione e sicurezza in ambiente innevato e la seconda sull’utilizzo di A.R.T.V.A. pala e sonda, si terranno presso la sede UOEI Lecco in corso Promessi Sposi.

Il terzo incontro, di tipo pratico, si svolgerà invece in ambiente naturale dove i partecipanti si cimenteranno in un’esercitazione di ricerca con l’uso di Artva, Pala e Sonda: il trittico della sicurezza.

Le date da mettere in calendario sono il 13 e il 20 gennaio per le serate teoriche tenute da Stefano Ravasi – Istruttore Nazionale di Scialpinismo del CAI, mentre la data della lezione pratica, tenuta da Marco Corti – Guida Alpina A.G.A.I. verrà comunicata in seguito anche in considerazione delle condizioni nivo-meteorologiche.

La Sede UOEI è aperta come sempre ogni martedì e venerdì sera dalle 21 per chiedere informazioni e per tesserarsi per il 2026.