UOEI LECCO: UNA SERATA IN COMPAGNIA DELL’ATLETA MARTA PORETTI

LECCO – La UOEI Lecco ospiterà venerdì 25 ottobre alle 21, presso la propria sede, una serata con Marta Poretti, atleta multidisciplinare che condurrà il pubblico in giro per mondo con le sue avventure di corsa e non solo.

Varesina di nascita, Marta ha iniziato ad andare in montagna da bambina con i genitori per poi farne la sua grande passione. La montagna vissuta in tutte le stagioni, dagli sci alla mtb, dalla salita delle grandi vette all’arrampicata sportiva per poi arrivare al mondo delle competizioni. Competizioni che l’hanno portata in giro per il mondo in luoghi spesso estremi quali l’Alaska dove ha partecipato e vinto l’Iditarod Trail o il deserto del Gobi, classificandosi prima donna all’Ultra Gobi e stabilendo il nuovo record orario.

Da qualche anno è tra gli organizzatori dell’UTLAC, Ultra Trail del Lago di Como che oltre a essere diventata una classica del genere sta facendo conoscere il nostro territorio non solo come meta turistica ma anche sportiva. La Sede UOEI è aperta ogni martedì e venerdì sera dalle 21 in corso Promessi Sposi 23/N a Lecco per chiunque volesse maggiori informazioni e desiderasse unirsi al gruppo.