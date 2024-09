URBAN NATURE, UNA CACCIA AL TESORO PER LE VIE DI LECCO INSIEME AL WWF

LECCO – Sabato 28 e domenica 29 settembre torna l’evento nazionale targato WWF ‘Urban Nature: la festa della Natura in città’. A Lecco, i volontari della sezione provinciale saranno in piazza Garibaldi sabato dalle 10 alle 17.

“Urban Nature – spiega Giovanna Corti, presidente WWF Lecco – è un’iniziativa promossa da WWF Italia al fine di promuovere il valore e la cura della natura in città. La natura in città è fondamentale per il benessere delle persone, e la campagna aspira a rinnovare il modo di pensare e pianificare gli spazi urbani, favorendo azioni virtuose da parte di amministratori, comunità, cittadini, imprese, università e scuole per proteggere e incrementare la biodiversità nei sistemi urbani. Nella giornata di sabato, abbiamo pensato di coinvolgere soprattutto le famiglie – ma non solo! – in una caccia al tesoro per le vie del centro città, alla scoperta di specie animali e vegetali nascoste tra strade e palazzi”.

“Il ritrovo per la gara a partecipazione libera è alle 14.30 in piazza Garibaldi – prosegue Corti -. Le premiazioni si terranno alle 16.30, con premi esclusivi WWF. Per tutta la giornata di sabato, poi, dalle 10 alle 17, sarà possibile sostenere i progetti dedicati a tutelare e incrementare il verde nelle città italiane portandosi a casa una piccola pianta di Erica Calluna dietro contributo minimo”.

La raccolta fondi aiuterà a supportare progetti di educazione al valore della natura negli spazi urbani per il nostro benessere e la nostra sicurezza, per la lotta al cambiamento climatico e al dissesto idrogeologico, temi sempre più attuali e sentiti. Inoltre, consentirà di sostenere progetti nelle città e nelle oasi WWF per espandere e rafforzare la presenza naturale nelle aree urbane, a beneficio soprattutto dei più giovani e dei più anziani.