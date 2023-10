LECCO – In via Asilo Monumento, a Lecco nel rione di Germanedo, un mezzo pesante ha urtato una colonna che sostiene un cancello danneggiandola. Sul posto nel primo pomeriggio odierno i Vigili del Fuoco e una ditta per la messa in sicurezza, la Polizia locale per i rilievi e la chiusura temporanea della strada.