USB BERGAMO: IL 25/2 PRESIDIO DAVANTI ALL’ISPETTORATO DEL LAVORO DI LECCO

LECCO – L’organizzazione sindacale USB Bergamo comunica che mercoledì 25 febbraio si terrà un presidio davanti all’Ispettorato del Lavoro di Lecco, in via Bruno Buozzi 15 (Palazzo INAIL). “Dal presidio NON ce ne andremo finché non verremo ricevuti. Basta silenzi e rinvii: la sicurezza dei lavoratori non è negoziabile”, dice USB Bergamo.

“Negli ultimi mesi – continua l’organizzazione sindacale – USB Bergamo ha inviato ripetute segnalazioni e diffide alla società Econord, alla Prefettura di Lecco, all’Ispettorato del Lavoro e a Silea (azienda appaltante) in merito a fatti gravissimi avvenuti presso l’appalto di Lecco.

Abbiamo denunciato:

– gravi aggressioni verbali e fisiche subite da lavoratori durante il servizio;

– un clima di intimidazioni e comportamenti antisindacali verso i nostri iscritti;

– mezzi di raccolta rifiuti in condizioni pericolose, senza manutenzione adeguata, con freni inefficaci, pneumatici lisci e revisioni non effettuate;

– un incidente stradale con un lavoratore finito in ospedale”.

“USB Bergamo è in possesso di numerosi rapportini compilati dai lavoratori che segnalano tutte le anomalie sui mezzi – continua il comunicato -. Nonostante le nostre denunce, né Econord né l’Ispettorato del Lavoro di Lecco hanno fornito risposte concrete. Questo silenzio è inaccettabile e irresponsabile. Ricordiamo inoltre che già due anni fa si erano verificati gli stessi problemi e che dal tavolo svolto in Prefettura non è stato risolto nulla: promesse e parole senza risultati concreti. Oggi i lavoratori sono stanchi delle parole e pretendono fatti immediati”.

“Per questo, insieme ai lavoratori dell’impianto, abbiamo deciso di andare direttamente davanti all’Ispettorato. La situazione dei mezzi mette realmente a rischio l’incolumità dei lavoratori. Se qualcuno pensa di ignorare ancora queste denunce, sappia che troverà i lavoratori davanti alla porta. Pretendiamo controlli immediati sui mezzi, accertamento delle responsabilità per le aggressioni e garanzie concrete sulla sicurezza. USB Bergamo invita stampa, istituzioni e cittadinanza a partecipare e a non voltarsi dall’altra parte. Quando si mette a rischio la vita dei lavoratori, il silenzio è complicità”, conclude USB Bergamo.