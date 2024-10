UTIL’AUTUNNO, IN VALLE SAN MARTINO IL BANDO APERTO AI GIOVANI PER IL SOCIALE

VALLE SAN MARTINO – Nell’ambito del progetto IANG – Insieme Ai Nostri Giovani, sostenuto dall’Ambito di Lecco, dalla Fondazione Comunitaria del Lecchese, dall’Impresa Sociale Girasole, dai Comuni di Calolziocorte, Carenno, Erve, Garlate, Monte Marenzo, Olginate, Valgreghentino e Vercurago e dalla Comunità Montana Lario Orientale e Valle San Martino, viene proposto anche quest’anno il bando “Util’Autunno”.

Questa iniziativa, organizzata in collaborazione con Living Land, mira a coinvolgere due gruppi di otto giovani ciascuno, i quali, per sei mercoledì consecutivi dalle 15 alle 18, parteciperanno a diverse attività di utilità sociale, sempre sotto la guida di un tutor.

Il primo gruppo sarà attivo nei Comuni di Garlate, Olginate e Valgreghentino, mentre il secondo nei Comuni di Calolziocorte, Carenno, Erve e Vercurago. Svolgeranno attività di manutenzione di spazi pubblici, attività in biblioteca, animazione con bambini, ragazzi, anziani e persone con disabilità, collaborazione alla realizzazione di eventi comunali e attività artistiche, sportive e di cucina per recupero cibo in scadenza.

I giovani avranno inoltre l’opportunità di collaborare con diverse associazioni e realtà locali, tra cui Associazione Anziani di Calolziocorte – AVAC, Associazione L’Abbraccio di Vercurago, Associazione North n Line, Associazione “Pomeriggio Insieme” di Erve, Bar Bocciofila Garlatese, Biblioteca di Olginate, Cooperativa Il Grigio di Calolziocorte, Pro Loco di Valgreghentino, progetto Fuoriclasse, Sbanda Brianza e il Servizio di Formazione all’Autonomia (SFA) di Calolziocorte.

Le attività si svolgeranno dal 6 novembre all’11 dicembre e, al termine del percorso, ciascun partecipante riceverà un buono acquisto del valore di 100 euro, da spendere presso realtà commerciali del territorio.

Possono partecipare all’iniziativa i giovani nati tra il 2006 e il 2010, residenti in uno dei Comuni del polo Valle San Martino (Calolziocorte, Carenno, Erve, Garlate, Monte Marenzo, Olginate, Valgreghentino, Vercurago). Per iscriversi, è necessario compilare il modulo online disponibile sul sito www.livingland.info entro il 27 ottobre.

Per maggiori informazioni è possibile scrivere una mail a iang@impresasocialegirasole.org o contattare il numero 3357502021.