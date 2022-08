LECCO – Si è conclusa il 29 luglio l’esperienza dei trenta giovani che si sono messi alla prova nel progetto Util’Estate, organizzato dal progetto IANG – Insieme ai Nostri Giovani con il progetto Living Land, sostenuto dall’Ambito distrettuale di Lecco e dalla Fondazione Comunitaria del Lecchese e realizzato dall’Impresa Sociale Girasole e da una ricca rete di partner del territorio.

I ragazzi, di età compresa tra i 15 e i 17 anni divisi in tre moduli da due settimane ciascuno, per un totale di sei settimane, hanno vissuto un’esperienza pre-lavorativa accompagnati da un educatore professionale e da volontari sul territorio dei Comuni del Polo Valle San Martino (Calolziocorte, Carenno, Erve, Garlate, Monte Marenzo, Olginate, Valgreghentino, Vercurago).

“Util’Estate è una storia di coinvolgimento dei giovani nelle comunità, quelle comunità che vogliono sentirsi proprie e di cui vogliono prendersi cura. La grande richiesta di iscrizioni ricevuta quest’anno è segno della qualità dimostrata dalle esperienze di Util’estate degli ultimi anni e dell’apprezzamento da parte dei giovani e delle famiglie – le parole degli amministratori dei Comuni del Polo – Con l’aiuto e la professionalità degli operatori dell’Impresa Sociale Girasole, attraverso il Progetto IANG, come Comuni del Polo della Valle San Martino vogliamo continuare a mettere a disposizione dei giovani opportunità come queste, per aiutarli a rendersi protagonisti delle Comunità e del territorio”.

Il primo modulo (dal 20 giugno al 1 luglio) ha visto come protagonisti i Comuni di Olginate e Valgreghentino dove i giovani hanno svolto attività di riqualifica di alcune aree verdi e manutenzione di spazi pubblici. Hanno trascorso anche alcuni giorni all’Azienda Agricola Airoldi in cui hanno potuto provare l’esperienza della macinatura del grano e del frumento. Il secondo modulo (dal 4 al 15 luglio) si è svolto nel Comune di Garlate, all’Agriturismo Il Ronco, dove i giovani sotto la guida degli operatori hanno imparato a prendersi cura degli animali e delle piante, impegnandosi e mettendosi in gioco. I giovani nelle ultime due settimane di attività (dal 18 al 29 luglio) sono stati attivi nei territori dei Comuni di Erve e di Calolziocorte, andando a effettuare manutenzioni del verde, delle aree pubbliche e della piazzola degli elicotteri presente a Erve.

“Ho trovato di fronte a me delle persone che si sono messe a disposizione per la comunità – ha detto Aronne Donizetti, educatore del progetto IANG, che ha seguito i giovani durante queste sei settimane – Non nego che durante queste sei settimane ci sono stati momenti di difficoltà, ma vorrei concentrarmi sulla fortuna che ho avuto nel conoscere tanti adolescenti con la voglia di mettersi alla prova, tante storie di vita e tante emozioni. Speriamo di aver lasciato a ciascuno di loro un piccolo seme da crescere e accudire”.

Al termine dell’esperienza è stato riconosciuto a ognuno di loro un buono acquisto del valore di 150 euro da utilizzare in alcune realtà commerciali del territorio, consegnato il 29 luglio durante l’evento “Pausa Estate”, organizzato dal progetto IANG – Insieme Ai Nostri Giovani, per salutarsi prima della pausa estiva. In questa occasione, è stato anche svelato il vincitore di “Un logo IANG”, il contest artistico per l’individuazione del logo del progetto IANG, in cui protagonisti sono stati sempre giovani del territorio della Valle San Martino. Ha vinto Martino Giovanni, giovane diciasettenne di Calolziocorte, che con il suo logo ha conquistato la giuria social e territoriale ottenendo il massimo dei punti e i complimenti per l’originalità del logo. Ha motivato così la sua scelta stilistica: “Ho progettato questo logo prendendo come ispirazione la forma della Valle San Martino. Il punto sopra la ‘I’ indica il sole che illumina la valle, che con la linea curva forma una faccina sorridente, come l’emozione e la freschezza dei giovani della Valle”.