UXORICIDIO DI VIA DELL’EREMO, ACCOLTA L’ISTANZA DI PERIZIA PSICHIATRICA

COMO – Per l’uxoricidio di via dell’Eremo a Lecco, nell’udienza del processo in Corte d’Assise a Como sono stati sentiti sette testimoni (tre dell’accusa, gli altri della difesa) e l’imputato Umberto Antonello, l’86enne che il 6 febbraio scorso uccise la moglie da tempo malata Antonietta Vacchelli.

Al termine dell’udienza è stata accolta l‘istanza di perizia psichiatrica avanzata dal difensore di Antonello, l’avvocato Richard Martini, e il prossimo 29 novembre sarà affidato dalla Corte d’Assise di Como l’incarico peritale allo psichiatra comasco Nicola Molteni.

L’accusa nei confronti di Antonello è omicidio volontario pluriaggravato dal legame di parentela e dalla minorata difesa. Nell’udienza odierna era presente il PM Pasquale Gaspare che ha ricostruito i fatti, poi la sfilata di testi che hanno confermato le gravi condizioni della donna, quindi gli inquirenti, i medici che avevano in cura la donna e lo psichiatra lecchese Giuseppe Giunta. All’uscita dal tribunale l’avvocato Martini si è dichiarato soddisfatto della decisione della Corte d’Assise di Como di sottoporre il suo assistito a una perizia psichiatrica. Umberto Antonello è attualmente ai domiciliari nella via dell’Eremo a Lecco di Lecco.

Redazione Como



