VA IN CASERMA PER UNA DENUNCIA, 58ENNE VIENE ARRESTATA PER TRUFFA

BRIVIO – Una donna italiana di 58 anni, residente in Spagna, è stata arrestata dai carabinieri della stazione di Brivio mentre si recava in caserma per presentare una denuncia di smarrimento di alcuni documenti personali. La vicenda ha dell’incredibile: ignara del fatto che fosse ancora ricercata, la donna si è presentata spontaneamente ai militari, alcuni dei quali avevano partecipato anni prima alle indagini che l’avevano coinvolta.

Sulla donna pendeva una sentenza definitiva di condanna a 3 anni e 5 mesi di reclusione per una serie di truffe commesse in Lombardia tra il 2005 e il 2011. Le indagini, condotte dalla compagnia carabinieri di Merate e confermate dai successivi accertamenti giudiziari, avevano ricostruito un articolato schema fraudolento: la 58enne si era finta intermediaria in procedimenti fallimentari, riuscendo a convincere diversi imprenditori a versarle ingenti somme di denaro come acconto per presunte vendite vantaggiose. In realtà, non solo non aveva alcun titolo per incassare quei pagamenti, ma in molti casi le operazioni commerciali promesse erano del tutto inventate.

Durante le fasi del processo, la donna aveva lasciato l’Italia e si era trasferita in Spagna, rendendo difficile l’esecuzione della condanna. Tuttavia, il suo ritorno in caserma ha riaperto il caso: i carabinieri l’hanno riconosciuta e hanno verificato che su di lei era ancora attivo un ordine di esecuzione emesso dal tribunale di Lecco. A quel punto, non è rimasto altro da fare che procedere all’arresto.

La donna è stata quindi portata in carcere, dove dovrà scontare la pena di 3 anni e 5 mesi di reclusione.