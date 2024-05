“VACANZE NATURA” AL MONTE BARRO: ULTIMI POSTI DISPONIBILI

LECCO – Sono ancora disponibili posti per partecipare alle “Vacanze Natura”, i campi estivi che Legambiente Lecco Onlus organizza all’Ostello Parco Monte Barro per bambini e ragazzi.

Tre appuntamenti di una settimana con giochi, laboratori ed escursioni all’interno del bellissimo Parco Regionale del Monte Barro. A condurre le attività educatori ed educatrici di Legambiente che resteranno a disposizione di ragazze e ragazzi in ogni momento e i pasti, nutrizionalmente bilanciati, verranno preparati da un cuoco all’interno della struttura.

Restano alcuni posti disponibili per due delle tre settimane (solo per bambine e bambini della terza alla quinta elementare): dal 9 al 15 giugno e dal 23 al 29 giugno. I campi sono un’imperdibile occasione per scoprire di più su natura ed ecologia, con attività in inglese, riciclo creativo e tanto altro all’interno di un bellissimo contesto.