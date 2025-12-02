VACCINAZIONE ANTINFLUENZALE, IN LOMBARDIA 2 MILIONI DI DOSI IN 2 MESI

MILANO – In Lombardia è stata superata la soglia dei 2 milioni di cittadini vaccinati contro il virus influenzale. Al 30 novembre sono stati infatti somministrati 2.002.167 vaccini. Il dato supera di 65.000 dosi quello registrato lo stesso giorno del 2024. In particolare, 1.086.204 i vaccini effettuati dai medici di Medicina Generale, 223.293 dai Pediatri di Libera Scelta, 422.810 dalle Farmacie, 59.805 dalle e RSA e Strutture Socio-Sanitarie e il resto dai centri vaccinali e dagli ospedali.

“Quest’anno – sottolinea l’assessore al Welfare di Regione Lombardia Guido Bertolaso – abbiamo raggiunto la quota di 2 milioni di somministrazioni in anticipo rispetto alla scorsa stagione. Siamo a metà della campagna e possiamo ancora puntare a crescere grazie al lavoro di squadra”.

“È un traguardo che testimonia – aggiunge – l’impegno congiunto delle istituzioni sanitarie, dei medici di famiglia, dei pediatri, delle farmacie e di tutti i professionisti coinvolti nella campagna vaccinale, nonché la consapevolezza dei cittadini sull’importanza della prevenzione”.

Importante anche la registrazione tempestiva delle somministrazioni effettuate dai Medici di Medicina Generale, che permette di avere dati precisi in tempo reale sullo stato vaccinale della popolazione. La stagione antinfluenzale è solo all’inizio.

“In Europa – conclude Bertolaso – si evidenzia una circolazione di virus influenzali più precoce delle stagioni precedenti. I principali contagi riguardano soprattutto i bambini, come tipico per l’inizio della stagione. È importante quindi non abbassare la guardia, continuare a mantenere elevata l’attenzione e continuare le vaccinazioni”.

La vaccinazione è il modo più efficace per proteggere se stessi e le persone care, soprattutto i più fragili. I cittadini possono effettuare la vaccinazione presso gli ambulatori dei medici di medicina generale, pediatri di libera scelta oppure prenotando online a questo link: https://prenotasalute.regione.lombardia.it/prenotaonline/, nei centri vaccinali e nelle farmacie aderenti.