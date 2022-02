LECCO – 83 vaccinazioni, di cui 39 prenotate, effettuate durante l’apertura serale di venerdì del centro vaccinale del Palataurus di Lecco. Afflusso costante sino alle 22.15 e ultima somministrazione registrata alle 22.35. Due le linee, chiamate a lavorare a pieno regime, potendo così garantire un tempo d’attesa medio di 15 minuti.

Dato l’apprezzamento dell’iniziativa da parte degli utenti, si prevede di replicare l’apertura con i medesimi orari venerdì prossimo.

“L’iniziativa – spiegano dall’Asst – è stata particolarmente apprezzata dalle famiglie con figli minorenni (13/17 anni ) che sono stati circa la metà dei vaccinati. L’extra time infatti ha permesso ai genitori di accompagnare i figli dopo l’orario lavorativo”.

“Ringrazio il Direttore Sociosanitario, Enrico Frisone, il Direttore dei Servizi Territoriali, Luca Sesana, e tutti gli operatori sanitari – commenta Paolo Favini, Direttore Generale Asst Lecco – che ancora una volta si sono adoperati con generosità per offrire al territorio la possibilità di vaccinarsi anche in fasce orarie serali. Lecco e la sua provincia rimangono il territorio con la più alta percentuale di vaccinazioni somministrate in Lombardia”.