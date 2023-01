MADESIMO (SO) – Il ballabiese di adozione Michail “Michele” Buga è stato travolto da una valanga questo pomeriggio in Valchiavenna.

La dinamica è in corso di accertamento ma per Buga, 60enne di origine rumena, non c’è stato nulla da fare e i soccorsi ne hanno solo potuto constatare il decesso. Era stato docente di matematica al ‘Bertacchi’ di Lecco.

Un paio di giorni fa aveva chiesto soccorso perché era in difficoltà nella zona del Passo Emet, al confine con la Svizzera…