VALANGHE: I CONSIGLI DEGLI ESPERTI DI ARPA LOMBARDIA

MILANO – Matteo Fioletti, coordinatore del Centro Neve e Valanghe di Arpa Lombardia, spiega come muoversi in sicurezza sulle montagne innevate. Importante, innanzitutto, consultare il Bollettino Neve e Valanghe sul sito Arpa, che indica non solo il grado di pericolo (scala 1-5) ma anche problemi nivologici, esposizioni critiche e dimensioni attese delle valanghe.

Non basta il “semaforo verde”: serve valutazione locale, esperienza, distanze di sicurezza e pianificazione attenta, evitando itinerari ripidi in gradi alti (es. 3 marcato). Gli esperti elaborano il bollettino analizzando dati, modelli e osservazioni, bilanciando scienza e meteo senza allarmismi. Le temperature basse non eliminano rischi. La prevenzione viene prima di tutto: il 70% degli incidenti viene da itinerari sbagliati.