VALBRONA, SPIAGGIA A LAGO SOMMERSA DA RIFIUTI: LA DENUNCIA SUI SOCIAL

OLIVETO LARIO – Immagini che parlano da sole e che fanno arrabbiare. Sulla spiaggia del lago a Valbrona, nei giorni scorsi è comparsa una vera e propria discarica a cielo aperto: bottiglie di plastica, contenitori di cibo, piatti e bicchieri usa e getta, sacchetti e persino indumenti abbandonati tra i sassi.

Le foto, circolate rapidamente sui social, hanno raccolto numerosi commenti di indignazione da parte di cittadini e villeggianti, che hanno denunciato l’inciviltà di chi ha scelto di lasciare i propri rifiuti in un luogo naturale tanto frequentato e apprezzato. Un gesto di poco rispetto che rovina l’immagine dell’area e mette a rischio l’ambiente: plastica e altri materiali non biodegradabili finiscono facilmente in acqua, con conseguenze dannose per l’ecosistema del lago.

Non è la prima volta che Valbrona e più in generale il territorio si trova a fare i conti con episodi simili, soprattutto nei mesi estivi, quando cresce la presenza di turisti e visitatori. Dalle comunità locali arriva un appello chiaro: servono più controlli e, soprattutto, un maggiore senso civico. Perché una zona così bella merita rispetto, e mantenerla pulita dipende prima di tutto dai gesti di ciascuno di noi.

C.A.M.