VALENTE DOPO L’ALBINOLEFFE: “I RAGAZZI STANNO SPINGENDO DI BRUTTO”

LECCO – Le parole di mister Federico Valente e di Flavio Di Dio in conferenza stampa dopo la vittoria per 2-1 contro l’AlbinoLeffe, sabato sera nella 36ª giornata di Serie C NOW 2024/25 grazie alle rete decisiva siglata al 75′ da Marco Frigerio.

Il mister bluceleste festeggia “i ragazzi che veramente stanno spingendo di brutto, in senso positivo. Hanno, come ho già detto altre volte sposato al 100% quello che noi proponiamo. Oggi ci è andata bene, forse quello che non ci è andata bene lunedì l’abbiamo preso oggi. Sono più che contento perché i ragazzi si meritano quello che stanno facendo e anche i punti vinti adesso”.

