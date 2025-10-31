VALENTE: “VOGLIAMO NUOVI STEP. CON L’ARZIGNANO NIENTE CALI DI TENSIONE”

LECCO – In vista della sfida di Serie C tra Lecco e Arzignano Valchiampo – valida per la dodicesima giornata di campionato – mister Federico Valente ha parlato in conferenza stampa, sottolineando l’importanza di non abbassare la guardia nonostante la buona posizione di classifica dei blucelesti.
“Non bisogna mai guardare indietro, quello che è stato non si può cambiare. Questa settimana abbiamo aumentato l’intensità e il volume del lavoro per continuare a crescere e fare ulteriori step”, ha dichiarato Valente, sottolineando la pericolosità di tutte le partite in Serie C, indipendentemente dalla posizione in classifica degli avversari.
Il tecnico ha quindi analizzato le strategie adottate in preparazione del match: “L’Arzignano ha alternato pressing alto e attese, cambiando anche modulo nelle ultime due partite. Noi prepariamo la sfida seguendo i nostri principi, ma studiando dove poterli mettere in difficoltà”. Riguardo i recuperi, Valente ha aggiornato sulle condizioni di Grassini e Furrer, tornati ad allenarsi, mentre Voltan non sarà della partita. Qualche dubbio anche su Marrone, che verrà valutato a ridosso del match.
Sul fronte scelte offensive, il mister ha sottolineato la concorrenza interna: “C’è grande competitività in allenamento, con giocatori come Alawi, Dongue e Galeandro che stanno spingendo. La scelta definitiva verrà fatta solo dopo la rifinitura”. Rispondendo sulle dinamiche difensive, Valente ha difeso il modulo e la struttura adottata: “Abbiamo lavorato sull’occupazione del box e sulla presenza in area sia offensiva che difensiva, anche se a volte la tempistica nei cross può migliorare. Mi piace valorizzare chi si impegna e chi fa bene in allenamento”.
Infine, sulla corsa al vertice in classifica, il tecnico bluceleste ha scelto di guardare esclusivamente in casa Lecco: “Mi concentro solo su di noi, partita dopo partita. Non bisogna sognare o pensare troppo a chi sta sopra o sotto, perché in questo girone basta poco per cambiare tutto rapidamente”.
Appuntamento dunque a domenica, con l’obiettivo di proseguire il percorso positivo senza alcun calo di tensione.
RedSpo