VALENTE: “VOGLIAMO NUOVI STEP. CON L’ARZIGNANO NIENTE CALI DI TENSIONE”

LECCO – In vista della sfida di Serie C tra Lecco e Arzignano Valchiampo – valida per la dodicesima giornata di campionato – mister Federico Valente ha parlato in conferenza stampa, sottolineando l’importanza di non abbassare la guardia nonostante la buona posizione di classifica dei blucelesti.

“Non bisogna mai guardare indietro, quello che è stato non si può cambiare. Questa settimana abbiamo aumentato l’intensità e il volume del lavoro per continuare a crescere e fare ulteriori step”, ha dichiarato Valente, sottolineando la pericolosità di tutte le partite in Serie C, indipendentemente dalla posizione in classifica degli avversari.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Il tecnico ha quindi analizzato le strategie adottate in preparazione del match: “L’Arzignano ha alternato pressing alto e attese, cambiando anche modulo nelle ultime due partite. Noi prepariamo la sfida seguendo i nostri principi, ma studiando dove poterli mettere in difficoltà”. Riguardo i recuperi, Valente ha aggiornato sulle condizioni di Grassini e Furrer, tornati ad allenarsi, mentre Voltan non sarà della partita. Qualche dubbio anche su Marrone, che verrà valutato a ridosso del match.

Sul fronte scelte offensive, il mister ha sottolineato la concorrenza interna: “C’è grande competitività in allenamento, con giocatori come Alawi, Dongue e Galeandro che stanno spingendo. La scelta definitiva verrà fatta solo dopo la rifinitura”. Rispondendo sulle dinamiche difensive, Valente ha difeso il modulo e la struttura adottata: “Abbiamo lavorato sull’occupazione del box e sulla presenza in area sia offensiva che difensiva, anche se a volte la tempistica nei cross può migliorare. Mi piace valorizzare chi si impegna e chi fa bene in allenamento”.

Infine, sulla corsa al vertice in classifica, il tecnico bluceleste ha scelto di guardare esclusivamente in casa Lecco: “Mi concentro solo su di noi, partita dopo partita. Non bisogna sognare o pensare troppo a chi sta sopra o sotto, perché in questo girone basta poco per cambiare tutto rapidamente”.

Appuntamento dunque a domenica, con l’obiettivo di proseguire il percorso positivo senza alcun calo di tensione.

RedSpo ​