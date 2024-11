VALGREGHENTINO – Intervento dei soccorsi intorno alle 13:30 di oggi, 30 novembre, nella frazione Biglio di Valgreghentino; in un incidente dalla dinamica ancora incerta, un 31enne si è infortunato su un terreno agricolo.

Immediata l’attivazione dei vigili del fuoco di Lecco, che sono intervenuti in codice giallo con 2 mezzi fuoristrada e squadre SAF, in collaborazione con il personale sanitario. Sul posto è giunto anche l’elisoccorso del 118, che ha trasportato il ferito in ospedale a Lecco.