VALGREGHENTINO: 66ENNE TROVATA MORTA IN CASA DOPO SETTIMANE

VALGREGHENTINO – Una tragica scoperta ha scosso la comunità di Valgreghentino nella serata di domenica 31 agosto. Una donna di 66 anni è stata trovata priva di vita nella sua abitazione di via Belvedere, nella frazione collinare di Miglianico. Il corpo, in avanzato stato di decomposizione, giaceva sul divano del soggiorno, probabilmente da circa due settimane.

A dare l’allarme sono stati i vicini di casa, preoccupati per il forte odore proveniente dall’appartamento e per la prolungata assenza della donna, che viveva sola. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno dovuto forzare la porta d’ingresso chiusa dall’interno, i Volontari del Soccorso di Calolziocorte, i Carabinieri e il sindaco Matteo Colombo.

Secondo le prime ricostruzioni, non sono stati riscontrati segni di violenza o elementi che possano far pensare a un’aggressione. L’ipotesi più probabile è che la donna sia stata colpita da un malore improvviso. Tuttavia, saranno le autorità competenti a chiarire le cause esatte del decesso.

La donna, pur essendo autonoma, era seguita dai servizi sociali a causa della sua condizione di solitudine.

Questo episodio segue di poche settimane un altro dramma simile avvenuto a Galbiate, dove il 60enne Angelo Spreafico era stato trovato morto in casa tre anni dopo il decesso. Anche in quel caso, la segnalazione era partita dai vicini.

Il ritrovamento a Valgreghentino rappresenta un nuovo triste capitolo di quella che appare come una vera e propria emergenza sociale: la solitudine invisibile che, troppo spesso, si trasforma in tragedia.

RedCro