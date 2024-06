VALGREGHENTINO – Intorno alle 12 di oggi, martedì 18, a Valgreghentino è scoppiato un incendio che ha coinvolto la canna fumaria di un’abitazione.

I Vigili del Fuoco sono intervenuti con 4 squadre da Lecco e Valmadrera per domare l’incendio, utilizzando mezzi fuoristrada attrezzati per gli incendi in zone inaccessibili ai mezzi pesanti, come quella coinvolta dall’evento.