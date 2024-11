VALGREGHENTINO. IL BALCONE CEDE E LEI CADE DI SOTTO: IN OSPEDALE UN’80ENNE

VALGREGHENTINO – Incidente che ha richiesto l’intervento dei soccorsi oggi, 2 novembre, a Valgreghentino: intorno alle 8:30 di questa mattina, in località Parzano, una donna di 80 anni è caduta da un balcone a seguito di un cedimento strutturale.

Il comando dei vigili del fuoco è intervenuto in supporto all’ambulanza dei Volontari del Soccorso di Calolziocorte, che, intervenuta in codice giallo, ha tempestivamente trasportato l’80enne al “Manzoni” di Lecco: l’anziana fortunatamente non ha riportato conseguenze gravi ed è stata assistita dai sanitari in codice verde.