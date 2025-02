VALGREGHENTINO, SABATO 1 E DOMENICA 2 IL “WEEKEND IN ROSA”

VALGREGHENTINO – Sabato 1 e domenica 2 marzo torna il consueto appuntamento con il “Weekend in rosa“, evento benefico dedicato annualmente alla salute e al benessere delle donne e non solo. Come ogni anno, l’iniziativa sarà a sostegno dell’associazione AICIT (Associazione intervento contro i tumori) – Gruppo Katia Corti, un’associazione che offre un servizio di trasporto gratuito dai comuni del territorio all’Ospedale di Lecco per i pazienti oncologici che necessitano di radioterapie.

Sabato 1º marzo, dalle 16 si terrà la conferenza “Vita sana in mente sana – Stimolare e potenziare la memoria: un investimento nel benessere cognitivo a lungo termine“. I relatori della conferenza saranno Francesca Mauri, neuropsicologa, responsabile centro Alzheimer presso RSA, e Ida Cornara, insegnante di yoga.

Dalle 19.30 ci sarà il “Party in Rosa“, una divertente serata con buon cibo, ottimi cocktail e musica coinvolgente. Intrattenimento con DJ Kessa dalle ore 20.30.

Sarà possibile prenotare i propri piatti, compilando il form a questo link entro giovedì 27 febbraio alle 12.

Si chiede di indossare un accessorio o un indumento di colore rosa.

Domenica 2 marzo, dalle 9 si terrà la “Camminata in Rosa“, una piacevole camminata di circa 7 chilometri tra i sentieri e le vie del paese.

Numerose le associazioni del paese che daranno il loro prezioso contributo nella logistica della camminata e tanti gli sponsor che hanno deciso di supportare una nobile causa.

Gli eventi sono aperti a tutti e non occorre alcuna iscrizione.