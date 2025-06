A VALGREGHENTINO ULTIMO SALUTO, QUINDI CREMAZIONE PER MARCO PANZERI

VALGREGHENTINO – Un velo di tristezza ha avvolto la comunità di Valgreghentino, colpita dall’improvvisa scomparsa di Marco Panzeri, giovane di soli 33 anni. Conosciuto da tutti come “Il padella”, ha lasciato un vuoto profondo tra familiari, amici e colleghi, che ora si stringono attorno alla sua famiglia per l’ultimo saluto.

Una passione per la vita e per la cucina

Marco era tornato da qualche anno nella casa di famiglia dopo un’esperienza significativa in Australia, che lo aveva arricchito umanamente e professionalmente. Qui aveva ripreso la sua vita, lavorando come responsabile della cucina a Calolzio per la Cooperativa Il Grigio, dove era apprezzato per la sua dedizione e il suo entusiasmo contagioso.

Una giornata come tante, un destino inatteso

La tragedia si è consumata in una mattinata che doveva essere dedicata alla passione per la natura e la ricerca di funghi, condivisa con il padre Fausto. I due si erano separati, dandosi appuntamento per il rientro, ma Marco non è mai arrivato al punto di ritrovo. L’allarme lanciato dal padre ha attivato immediatamente i soccorsi, che sono riusciti a localizzare il giovane grazie al suo cellulare, purtroppo già privo di vita, in circostanze tragiche, in una zona impervia.

Un dolore che unisce

Marco lascia la mamma Gabry, il papà Fausto, la sorella Francesca con Matteo, Clara con Isabel e Amelie, oltre a una rete di amici e conoscenti che in queste ore si sono raccolti attorno alla famiglia, testimoniando l’affetto e la stima che il giovane aveva saputo conquistare.

L’ultimo saluto

La salma di Marco si trova ora nell’abitazione di via don Enrico Cardani, dove resterà fino a mercoledì mattina. Successivamente, la cremazione. Ma prima, oggi martedì 17 giugno, alle 18, la comunità avrà modo di tributargli un ultimo, sentito saluto in forma “laica” nella casa che lo aveva visto crescere e tornare, simbolo di un legame mai spezzato con le sue radici.

In queste ore di dolore, Valgreghentino si stringe in un abbraccio collettivo, ricordando Marco per il suo sorriso, la sua generosità e la sua voglia di vivere.

